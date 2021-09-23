嘉義縣人力發展所與財團法人夏荊山文化藝術基金會今在人發所舉行「夏荊山大師鍾馗百像常設展」開幕暨捐贈儀式。（呂妍庭攝）

嘉義縣人力發展所與財團法人夏荊山文化藝術基金會今在人發所舉行「夏荊山大師鍾馗百像常設展」開幕暨捐贈儀式，嘉義縣長翁章梁與基金會執行長趙忠傑共同簽署藝文合作交流備忘錄，基金會不但捐贈嘉義縣政府，夏荊山鍾馗經典代表文創精品50件作品永久典藏，也希望透過常設展不斷換展，讓更多嘉義鄉親看到不一樣的佛畫風貌，以及夏荊山的人生哲理。

9月23日適逢夏荊山大師仙逝兩周年，基金會與嘉義縣共同追思緬懷，紀念這位當代佛畫藝術傳奇巨擘，翁章梁說，夏荊山大師從大陸到台灣，最早就是與嘉義結緣，長駐嘉義期間教出很多學生，這次縣府在創新學院設夏荊山長設展，就是想讓大家認識這位在海內外佛畫藝術界，有超凡成就的千古第一人。

嘉義縣人力發展所與財團法人夏荊山文化藝術基金會今在人發所舉行「夏荊山大師鍾馗百像常設展」開幕暨捐贈儀式，嘉義縣長翁章梁與基金會執行長趙忠傑共同簽署藝文合作交流備忘錄。（呂妍庭攝）

趙忠傑指出，夏荊山大師的作品被北京故宮和大英博物館所收藏，如此一位在地佛像藝術家在海外這麼有名，學生又很多，包括很多外國友人都會到基金會欣賞他的作品，但台灣卻很少人知道，感謝翁章梁縣長的支持，合作在嘉義縣設常設展，相信一定能讓嘉義人通氣暢，也讓鄉親有機會欣賞大師的大作。

嘉義縣人力發展所與財團法人夏荊山文化藝術基金會今在人發所舉行「夏荊山大師鍾馗百像常設展」開幕暨捐贈儀式。（呂妍庭攝）

夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑為縣長翁章梁介紹夏荊山的畫作。（呂妍庭攝）

趙忠傑也提到，夏荊山臨終曾告訴他要發揮慈善精神，並把所有畫作和財產都貢獻給社會，所以基金會在台灣發了很多獎學金，中南部至目前已發了200多萬元，另每年辦文創藝術獎，花300多萬扶植年輕藝術家，現已吸引許多外國青年朋友來投搞，而這一個藝術發展環境的種籽，就從嘉義開始。

1949年夏荊山大師隨國民政府初抵台，就在嘉義長居，服務軍旅之餘教授書畫，培育英才，當代書畫名家李轂摩、工筆畫聞名的張善靜居士，以及佛畫名家江曉航居士都是大師的弟子，翁章梁形容夏大師與嘉義地緣深厚，可謂嘉義之光，尤其他筆下的鍾馗時而怒目，時而慈善、詼諧，百像鍾馗，歡迎大家走一趟人力發展所，近距離觀賞大師筆下的「鍾馗百像」。