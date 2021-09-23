國際新冠肺炎疫情延燒，全球搶疫苗，國民黨立委曾銘宗今在立法院質詢時指出，南韓總理與日本首相積極爭取疫苗，親自出馬到當地催貨，那行政院長蘇貞昌是否也願意親自約見輝瑞、BNT爭取疫苗，對此，蘇貞昌當場允諾，若國家有需要，要求也合理，「我絕不推諉」。

曾銘宗表示，每個國家都在搶疫苗，日本首相與南韓總理都親自出馬找輝瑞、BNT爭取疫苗，南韓還派了副部長到美國爭取，蘇貞昌是否也能承諾，約見輝瑞公司或BNT代表爭取疫苗？這樣的要求是否合理？

蘇貞昌指出，日本與韓國等都不是商業契約，所以才需要政治人物去爭取，我們上至總統下至全體國人包括民間都在爭取，若國家有需要，他都很願意，但目前為止全國各種力量都在爭取疫苗。

蘇貞昌表示，以這次莫德納為例，過去都是從歐洲來，但是有些問題阻礙，這次直接爭取從美國送，這次莫德納是由5個團隊，總統到部長等都從各方面全力爭取疫苗。

對於是否願意親自出國爭取疫苗，蘇貞昌強調，如果要求合理有需要「我絕不推諉」，而若政府說不買疫苗是錯誤，但政府有買疫苗，廠商卻沒有進來「這就是現實」，且台灣已超前簽約買疫苗，並沒有延遲購買。

衛福部長陳時中也掛保證，年底一定會做到2劑疫苗覆蓋率達6成，並認為未來防疫政策除了疫苗，還有藥物、個人保護與社會保護，但要回到過去正常生活較難，必須要有些限制。