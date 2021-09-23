嘉縣新港鄉古民社區理事長蔡峻傑的太太劉寶薇（中）除研發空心菜產品食譜外，也教他們如何製作。（張亦惠攝）

嘉縣新港鄉古民社區的長輩們自己製作蒸蛋、饅頭等空心菜相關商品，除吃得健康外，也提升自我價值。（蔡峻傑提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣新港鄉古民村是全台生產空心菜最大的村莊，每天的產量占全台的4成，但夏天時空心菜生產速度快，產量過剩，農民時常賣到不敷成本的價格，社區理事長蔡峻傑靈機一動召集社區收購農民的空心菜，由社區長輩製作成各類空心菜產品，今年更推出新研發的空心菜饅頭及空心菜蒸蛋等，除協助農民外，也讓社區長輩提升自我價值。

蔡峻傑說，社區是種植空心菜的重鎮，每到夏天時空心菜生長速度快，市場上的菜種類多元，時常每公斤賣不到25元，農民不敷成本乾脆就不種了，因此若市場價格低時，會以高於市場的價格農民收購，或是協助去化賣相較差的空心菜，穩定農民收益。

目前古民社區發展協會的空心菜相關產品共有6種，包括應菜玫瑰花饅頭、翡翠（應菜汁）蒸蛋、魚龍入青雲水餃、應菜麵、應菜肉包，都是由社區據點的長輩親手製作。

蔡峻傑表示，主要是想讓長輩多動，透過揉麵團、盛蛋汁等都可以讓他們延緩退化，疫情復課後發現長輩退化程度嚴重很多，因此現在每周實作課程會增加為兩次，另一方面長輩知道自己做的東西可以銷售出去也很開心，認為自己也還有生產能力。

蔡峻傑的太太劉寶薇則是負責研發食譜、帶長輩操作的老師，劉寶薇說，研發的食物都不加防腐劑、色素等，因此看起來不像一般應菜產品那麼翠綠，但保證健康，現場製作的阿嬤們也表示，平常很喜歡吃自己做出來的饅頭、麵等。

72歲的何姓老先生帶著太太一同參與，何先生說，太太有失智的現象，經過醫生評估後確定失智，因此透過社會局介紹到社區據點上課，來上課跟人互動、做饅頭等，多多少少會延緩退化的速度。