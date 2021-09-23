北市1名18歲曾姓男學生，2018年在網路上認識年僅13歲的小芬（化名），2人交往2年後就在曾男的家中發生性關係，小芬的媽媽察覺女兒的行為怪異，經逼問，女兒才坦承與曾男嘿咻過6次，氣得對曾男提告，曾男雖然主動提出願竟賠償20萬元補償金求和解，但遭小芬家人拒絕堅持提告，法官審理後依對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判處曾男6月徒刑，緩刑3年。

據了解，曾男與小芬發生的6次性關係地點，除了在曾男的家中，還有金中泰賓館、基隆某公寓，曾男因為年少氣盛，連在公寓的樓梯間也照做不誤。

小芬的母親發現女兒行為怪異，總是在電話中與人講悄悄，經追問，小芬才坦承結識大他5歲的曾男，且2人發生過6次性關係，小芬一聽火大，氣得對曾男提出告訴，曾男在法院審理期間表示願意賠償小美20萬元，但小芬的的媽媽不願和解，堅持提告。

法官認為，曾男犯後坦承犯行，且主動提出賠償，但因被害少女家屬不願出面調解，導致和解失敗，最後仍依觸犯對14歲以上未滿16歲女子性交等6罪，對曾男分別判處有期徒刑2月，應執行有期徒刑6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並履行賠償。

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