知名直播主連千毅的妻子石帕玉因長相貌美、身材火辣，被封「真人版娜美」，而他的姐姐今（23日）也曝光了，五官標緻、笑容燦爛，網友狂讚：「姐姐好漂亮！」

連千毅今（23日）在社群網站分享好幾張烤肉的照片，問大家：「我跟兒子長得像嗎？兒子都在旁邊搗亂」除了曬出跟兩個寶貝兒子的合照，還有與另一名女子的照片，畫面中，穿著白色背心、黑色短褲，露出大面積刺青，坐在擺著帝王蟹、干貝等美食的烤肉架前，一手拿著夾子，一手放在大腿上，但身旁倚靠的不是老婆石帕玉，而是一位棕髮及胸、長相甜美的妙齡女子，對著鏡頭露出燦笑，並擺出愛心手勢，兩人的關係看起來很緊密，引起網友好奇該女子的身份，對此連千毅做出解釋：「旁邊這位三八阿花是我姐。」這才解開網友的疑惑，留言讚賞：「姊正！」、「姊姊也太美了吧！是怎樣，男的帥女的美，不公平」、「優良血統」。

事實上，連千毅的太太石帕玉也大有來頭，172cm的她有著修長美腿，體型纖細卻有E罩杯的傲人上圍，婚前在高雄鼎山夜市擺攤時備受客人矚目，一度紅到知名論壇及PTT表特版，連千毅當年為了認識她，要了500多次電話才要到，婚後更化身寵妻魔人，不僅買了2棟房給老婆，每個月拿50萬回家，給予充裕的物資生活。