五倍券數位綁定22日開放登記，第一天登記平台湧入上千萬人次，有網友完成數位五倍券登記後，發現頁面出現「累積交易金額」，因此納悶，屆時是「發5000元還是花多少回饋多少？」。底下留言釋疑，「所有的數位方式都是先消費後回饋」；此外，不少有同樣疑問的網友得知後大感後悔，「X，後悔綁定了」、「昏倒了，有什麼方法可以取消的」。

振興五倍券官網開放數位綁定登記第二天，根據經濟部統計，截至下午3點，官網登入達到1473萬人次，數位綁定達到284萬人，其中單人綁定逾215萬、共同綁定達69萬，預估今日可突破300萬人。

1名網友用五倍券綁定悠遊卡，頁面顯示「累計消費金額」，疑惑是會先發放5000元還是先消費才回饋。（圖／摘自臉書）

但數位綁定消費回饋模式有別於紙本，1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，在完成數位五倍券登記悠遊卡綁定後，畫面跳出「累計交易金額」，內容顯示可回饋額度為5000元，累計振興交易金額共0元，讓他不禁疑惑，「是10月8日一到，會發放5000元額度，還是要自己先儲5000元進去，花多少再回饋多少？」。

貼文一出後，許多網友也抱持著同樣的疑惑，「我也想知道」、「我也搞的霧煞煞」、「我也想知道」；有網友表示，「所有的數位方式都是先消費後回饋」，但這次五倍券不一定要儲值滿5000元才一次回饋，而是當周使用完後，再於下周回饋；官網資料顯示，數位五倍券至少每月回饋一次，且為了避免民眾退貨情性，至少需消費滿額7天後，才會發放回饋金。

相較紙本領取後即可花費的方式，數位五倍券明顯要多幾道程序，不少已經完成數位綁定的網友得知以後，不禁後悔不已，「還是乖乖等紙本比較不會麻煩」、「因小失大」、「真爛，拿紙本才是真理」、「就是因為這麼繁瑣，我還是覺得紙本好了」、「好麻煩耶來不及後悔綁定了」。