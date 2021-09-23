房價漲勢引發中央銀行關注，央行今日理監事會再度出手打房，修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，最大變化是針對六都及新竹縣、新竹市，新增第2戶購屋貸款不得有寬限期規定，購地貸款從6.5成降至6成為限、工業地抵押貸款從5.5成降至5成為限。

央行表示，雖受限貸款之成數下降，但惟銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多信用資源流向不動產市場，有必要採取預防性措施，控管相關授信風險，茲修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自本年9月24日起實施。

央行三條新規定如下：

1. 新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期：特定地區包括臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹縣及新竹市。（原無規範）

2. 調降購地貸款最高成數為6成。（原為6.5成）

3. 調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為5成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款之「一定期間」為1年。（原為5.5成，並限制1年）

央行強調，密切關注房地產市場發展及金融機構不動產授信風險控管情形，並檢視規範措施之執行成效，適時滾動檢討調整管制措施，以健全銀行業務，並促進金融穩定。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，近年房市火熱，炒風從蛋黃轉往蛋白的狀況越發嚴重，也讓央行決定再次出手，其政策除衝擊多戶型的投資客外，也大幅增加中小型建商取地難度，另外針對目前台商回台設廠衍生的問題也將一併處理。預估短期內資本較小的建商與投資客將受到影響，低利環境下，大資本的投資者雖更有機會擇優進場，但央行透過不斷收緊資金，長期來說也有助於市場緩步降溫。