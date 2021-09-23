校園BNT疫苗開打，南投縣有9所高中及國中同步施打，其中，五育高中1名女學生，因為習慣性暈針，打完疫苗後四肢無力，被送到保健室短暫休息後即恢復正常；仁愛國中1名女學生，則有過度換氣情況，休息後即恢復。

南投縣23日施打BNT疫苗的學校，包括水里商工、仁愛高農、同德高中、五育高中及弘明高中；以及仁愛、魚池、明潭及弘明國中。

五育高中1名女學生，打完疫苗後，突然四肢無力，意識模糊，被送到保健室休息後，隨即恢復正常；她說平常打針就會有暈針症狀，已經習慣了。