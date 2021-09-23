校園BNT疫苗開打，南投縣有9所高中及國中同步施打，其中，五育高中1名女學生，因為習慣性暈針，打完疫苗後四肢無力，被送到保健室短暫休息後即恢復正常；仁愛國中1名女學生，則有過度換氣情況，休息後即恢復。
南投縣23日施打BNT疫苗的學校，包括水里商工、仁愛高農、同德高中、五育高中及弘明高中；以及仁愛、魚池、明潭及弘明國中。
五育高中1名女學生，打完疫苗後，突然四肢無力，意識模糊，被送到保健室休息後，隨即恢復正常；她說平常打針就會有暈針症狀，已經習慣了。
校園BNT疫苗開打，南投縣有9所高中及國中同步施打，其中，五育高中1名女學生，因為習慣性暈針，打完疫苗後四肢無力，被送到保健室短暫休息後即恢復正常；仁愛國中1名女學生，則有過度換氣情況，休息後即恢復。
南投縣23日施打BNT疫苗的學校，包括水里商工、仁愛高農、同德高中、五育高中及弘明高中；以及仁愛、魚池、明潭及弘明國中。
五育高中1名女學生，打完疫苗後，突然四肢無力，意識模糊，被送到保健室休息後，隨即恢復正常；她說平常打針就會有暈針症狀，已經習慣了。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。