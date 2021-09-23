中央銀行今（23）日舉行第3季理監事聯席會議，無縫接軌美國聯準會（Fed）最新利率決策會議結論，央行政策利率連續6季不動，重貼現率續停在史上最低的1.125％；擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%。
聯準會(Fed)昨並未對削減量化寬鬆貨幣政策(QE)提出特定時程表、僅說時間「近了」(soon)，另外還預測明(2022)年就會開始升息、至2024年底為止總共會升6-7次息。
台灣央行今天理監事會後宣布上修今年全年經濟成長率至5.75%，原為5.08%。明年GDP估為3.45%。
至於全年CPI及核心CPI年增率分別為1.7%及1.17%，原預測CPI及及核心CPI年增率分別為1.6%及1.11%，此為今年以來第3度上修。明年CPI及及核心CPI年增率則均為0.92%。
今天理監事會充分交流有關通膨和房市控管等議題，使記者會延至下午5點30才召開。
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