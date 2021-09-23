周四公布的數據顯示，歐元區九月商業活動來到近五個月最慢的增速。為限制Delta變種病毒的社交管制衝擊了需求；而供應鏈的限制推高了輸入成本指數來到近20年新高。

歐元區IHS Markit綜合PMI指數在九月的初值來到56.1，為近5個月的低點，亦低於八月的59.0。儘管讀數仍高於50榮枯線，但是低於路透調查分析師預估的58.5。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，九月的PMI讀數突顯出經濟成長大幅放緩以及物價急遽上漲的不利組合出現。

涵蓋歐盟主要的服務業產業的PMI指數，從八月的59.0降到九月的56.3，為今年五月以來最低增速；路透調查為58.5。

追蹤服務業需求的新商業指數，擴張速度為近五個月最慢。

歐元區製造業PMI也從八月的61.4跌到九月初值的58.7，為今年二月以來最慢增速；也不如路透預測的60.3。

疲軟的需求也讓公司招聘活動來到近6個月最慢速。與此同時，積壓的工作再次以強勁的速度擴張，顯示供應限制的惡化。