東和國小號稱飯店級的環境，可是讓許多都市的小朋友相當羨慕，多元材質搭配柔和的燈光，寬敞又舒適讓人有種置身飯店的感覺。（吳建輝攝）

走入東和國小社區共讀站，彷彿置身高級飯店的大廳一樣，寬敞舒適的開放空間，高級的燈飾、充滿創意的造型桌椅，鳳梨意象的天花板，讓人很難與學校圖書館聯想在一起。（吳建輝攝）

「食育美學堂」推展食農校育，小朋友在廚房裡手作鳳梨酵素、醃漬鳳梨罐頭及多樣美食、附近達德商工餐飲科的大哥哥大姊姊，也到學校指導果雕、擺盤、西餐禮儀等課程。（吳建輝攝）

彰化縣田中鎮東和國小坐落在八卦山麓翠綠的山巒間，豐富的自然資源讓小朋友在大自然中快樂成長，但有別於一般山林小學給人老舊的刻板印象，東和國小號稱飯店級的環境，可是讓許多都市的小朋友相當羨慕，多元材質搭配柔和的燈光，寬敞又舒適讓人有種置身飯店的感覺。

走入東和國小社區共讀站，彷彿置身高級飯店的大廳一樣，寬敞舒適的開放空間，高級的燈飾、充滿創意的造型桌椅，鳳梨意象的天花板，讓人很難與學校圖書館聯想在一起，小朋友靠在舒服的座椅上，全神貫注的沉浸在書本中，展開一場場有趣的探索之旅。

校長蔡國吉表示，縣長曾擔任過教師，上任後特別重視教育投資，補助東和國小280萬元設置「學校社區共讀站」，75萬元建置「食育美學堂」推展食農校育，小朋友在廚房裡手作鳳梨酵素、醃漬鳳梨罐頭及多樣美食、附近達德商工餐飲科的大哥哥大姊姊，也到學校指導果雕、擺盤、西餐禮儀等課程。

「軟硬體搭配」校長蔡國吉表示，好的硬體搭配學校所有用心的老師，組成完美的軟硬體搭配，帶給所有孩子多元樣貌的生活體驗。東和是一所僅有52位學生的偏鄉小學，所以老師所挹注的愛與關懷，能夠加倍回饋在所有孩子身上，創造良好的環境，讓孩子多元且適性的發展。

東和國小陪伴田中已經一甲子，感謝縣府積極投入資源，學校也努力打造屬於東和國小師生及社區民眾獨有的「社區共學集通線」，營造出充滿溫度、驚奇的共學空間，讓社區與學校合而為一，今年12月11日剛好是60周年校慶，也歡迎所有社區民眾、校友，再次回到東和，感受這些年來的蛻變。