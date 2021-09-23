近日一位來自日本的年輕女大生在網路論壇上掀起討論，原來是因為她不只長相甜美，撞臉台灣藝人外，還是就讀於日本關西知名私校「立命館大學」的女大生，加上她還有一個很像是台灣人會取的中文姓名高倉雅。

有網友在批踢踢表特版貼出一系列美照，不同於現在常常在網路上展現好身材的網紅，這位來自日本立命館大學的正妹「高倉雅」是以清純、清新的形象擄獲粉絲，除了名字「很台灣」以外，也撞臉了台灣藝人周幼婷，兩人都有著巴掌臉、水汪汪大眼睛，以及甜美的笑容。

高倉雅長相甜美可愛，目前就讀大三的她未來想要當新聞主播（翻攝高倉雅IG）

據了解，高倉雅目前就讀於立命館大學國際關係學系三年級，長相清純的她還登上過日本專門介紹正妹女學生的網站「美學生圖鑑」，興趣是吃拉麵與看動漫，偶像是日本TBS電視台的女主播江藤愛，未來畢業後的夢想是進入電視台當新聞主播。

不少網友看了高倉雅的清純美照後，紛紛大讚「和服造型真的戀愛」、「這名字還以為台灣人」、「有女友感」、「戀愛了」、「日本女生真的很會打扮」、「好像周幼婷」、「更厲害的是立命一詞語出孟子呀」、「太正了，模特兒？」、「大和撫子」、「這個很可以」。