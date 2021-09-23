長榮機師爆突破性感染還傳染給兒子，桃園市自3日起實施「強化二級警戒」至23日，市長鄭文燦表示，桃園市加強版的二級管制結束，將和全國一致二級延長到10月4日，但考量放寬集會標準仍不能舉辦大型活動，宣布原訂12月7日舉辦的石門水庫半程馬拉松停辦，延到明年舉辦。

鄭文燦說，桃園市加強版的二級管制到23日結束，長榮機師2＋1的確診事件，也在9月17日由指揮中心宣布結案，目前只剩30人在居隔，都沒有新增確診個案，宣布桃園和全國一致，遵循中央流行疫情指揮中心二級延長至10月4日的決議，八大跟特許行業仍然不能營業。

鄭文燦也說，中央有放寬管制，室內集會放寬到80人、戶外集會300人內，他說按照這個標準，大型活動一樣不能舉辦，考量原定12月7日舉辦的「2021桃園半程馬拉松，石門水庫楓半馬」，有高達6000人報名，他也宣布停辦，延到明年疫情趨緩再舉辦，讓體育局壓力小一點、也方便作業，讓防疫安全更落實，他也提到桃園有很多振興計畫，都會控管人流，兼顧防疫跟經濟。