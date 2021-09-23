大陸暫停台灣釋迦、蓮霧輸入，行政院農業委員會23日在台東卑南向上百位農民說明有關內銷、外銷及加工輔導等因應對策。（蔡旻妤攝）

大陸暫停台灣釋迦、蓮霧輸入，台東縣長饒慶鈴表示，捨不得農民的心血白費。（蔡旻妤攝）

大陸暫停台灣釋迦、蓮霧輸入，行政院農業委員會23日在台東卑南向上百位農民說明有關內銷、外銷及加工輔導等因應對策，並呼籲農民減產因應；與會農民盼農委會能出面統一收購鳳梨釋迦，讓農民無後顧之憂。

由於大陸片面暫停釋迦輸入大陸市場，上百位釋迦農憂心忡忡參加農委會的因應說明會，農委會副主委陳駿季提出包括協調電商、團購等內銷；並協助外銷拓展新興市場及加工輔導等3方面來因應，也進一步呼籲農民，品質較差的早果盡量不要進入市場，應減產避免損失擴大。

孫姓釋迦農坦言，就算外銷別的國家，講白了，其他國沒有大陸市場那麼大。根據統計，台東鳳梨釋迦種植面積2000多公頃，其中9成約1萬2000噸銷往大陸，年交易值約10多億元。部分果農批評農委會提出10億元的因應對策，外銷卻僅設定5千噸的目標，農民是看得見卻吃不到，希望由農委會統一收購，農民才能安心生產。

農委會副主委陳駿季強調，由政府收購看似能解決短期問題，卻無法治本；未來大陸可能持續禁止鳳梨釋迦輸入，因此提出內外銷、加工等輔導措施，降低鳳梨釋迦長期依賴單一市場的風險。

此外，對於台東縣府提議單獨發行釋迦券，未獲農委會認同，縣長饒慶鈴回應，「很捨不得農民的心血白費」，縣府將採預約台東方式，9月以後民眾只要透過「預約台東」網站，就會先送釋迦，希望藉由此方式，讓民眾在使用5倍券或農遊券時也會想到來台東品嚐釋迦的美味，盼幫助農民度過難關。