國民黨台北市議員羅智強日前針對國民黨主席選舉表態後，他的臉書慘遭洗板，心情低盪的他問網友們「難道大家還看不清楚，自己是用命在和民進黨拚搏嗎？」。不過，羅智強今天貼文表示，爬山，最快樂的一刻，就是「累癱的那一刻」。因為，在體力耗盡的同時，所有心思雜念都會煙消雲散。顯見羅智強拚搏的意志不變，網友紛紛按讚稱「蠻有毅力的，向你學習」。

羅智強今天在臉書貼文指出，「爬山，最快樂的一刻，就是『累癱的那一刻』。因為，在體力耗盡的同時，所有心思雜念都會煙消雲散。爬二格山時，路很難走，一路還得攀繩援壁，真的是用『爬』的上山」。

羅智強表示，「當我和植斗好不容易爬到了一處小小的平地，竟然看到有人放了二張小板凳，我們立刻坐下來喘，邊喘還邊喊：真是累的痛快」。

羅智強近來因國民黨主席選舉，候選人張亞中聲量暴漲，而羅智強憂心表示，「他對張亞中許多觀點相當尊敬，張是很好的理論家，但打選戰、領導黨是完全不同的事，「我看到TVBS民調出來之後，張亞中民調第一名，有可能當選為國民黨的主席，我又再一次看到一個毀滅性的國民黨悲劇正快速成型」，但引發被國民黨同志、夥伴對其臉書大洗版。

針對，國民黨主席選舉引發同志同室操戈及臉書遭惡意洗版，羅智強坦言，這次來洗板的大多數都是同志夥伴，說心情全不受影響當然是騙人的，心裡不免感嘆，不管大家認不認同自己對某些事的看法，「這麼多年這麼多年這麼多年，難道大家還看不淸楚我幾乎是用命在和民進黨拚搏、戰鬥嗎？」

還好，羅智強用登山健行轉換心情，他稱「爬山，最快樂的一刻，就是『累癱的那一刻』。因為，在體力耗盡的同時，所有心思雜念都會煙消雲散。」網友們亦回應留言：「爬山確實有療癒作用，出汗也可促進新陳代謝，讓身體舒暢，加油！」、「你不錯耶，蠻有毅力的，向你學習」、「苦其心志、勞其筋骨，天將降大任予你，堅持下去！」。