女團「Fin.K.L.」出身的歌手李孝利，擁有艷麗五官與小麥色肌膚，有別於一般主流女偶像清純可人的模樣，李孝利無論形象還是個性都相當直率強勢，獨特性讓她圈粉無數，人氣歷久不衰，是南韓演藝圈性感女神代表人物，近日被知名舞者曝光，李孝利私下根本超暖心，暖舉引發討論。

性感歌姬李孝利2013年與音樂人李尚順結婚，兩人無論外型還是個性都超反差，被稱做是「美女與野獸」的組合，兩人近年有了生小孩的念頭，因此在去年結束「退貨遠征隊」活動後，李孝利宣布暫停所有工作與曝光5年，回歸隱居生活，跟老公專心「造人」。

昨天(9/22)電視節目《TMI NEWS》播出最新一集，曝光「強勢姐姐排行榜」，提到了李孝利，她獲選為第七名，現場邀來因競賽節目《Street Woman Fighter》爆紅的知名舞者GABEE和MONIKA，其中GABEE曾與李孝利合作過兩次，分別是暢銷歌曲〈Black〉和〈White Snake〉，直言李孝利就是傳奇人物，實際見到本人，就跟傳言一樣，私下非常親切。

GABEE更曝光有次跟李孝利練舞到半夜，結束時李孝利突然掏了10萬韓幣(約台幣2千多元)給她，GABEE婉拒表示沒有關係，但李孝利堅持要她搭計程車回家，還霸氣喊話：「我很多錢啦！」，要她收下，暖舉讓GABEE印象深刻，韓國網友聽了也大讚李孝利霸氣外露，「有錢也不一定能做到這樣，果然是李孝利」、「我也好想成為能說這句話的人」。