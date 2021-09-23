竹子湖拍戲驚動虎頭蜂 3女6男遭螫送榮總救治 17:382021/09/23 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市竹子湖黑森林風景區，今天下午4時許發生虎頭蜂至少螫傷9人事件。（示意圖/達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市竹子湖黑森林風景區23日下午4時許發生蜂事件，據了解，疑似劇組拍戲時驚動樹上的虎頭蜂，現場共有3女6男遭蜂螫，被緊急送往榮總救治，所幸人意識清楚，警消仍在調查事發原因。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 假交友真詐欺 網路遇美女揪投資 65人被騙逾2千萬 北市女足媽媽樂 大勝苗縣 #竹子湖 #驚動 #虎頭蜂 #3女 #榮總 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 潛水教練揪團衝綠島 男女混睡他性侵女學生3次 07:042021/09/23 社會 獨自爽泡野溪溫泉遇山崩 男險遭活埋獲救說不出話 10:222021/09/23 社會 斗內D奶直播主反悔 洩密要賠50萬 04:102021/09/23 社會新聞 教養院團膳員工縱火 遭逮辯：只是好玩抒發壓力 13:312021/09/23 社會 私吞詐團300萬被囚 警攻堅救人 04:102021/09/23 社會新聞 小模染毒 警追藥頭專賣網紅圈 04:102021/09/23 社會新聞 23歲女星過夜富二代被抓包 遭爆「特殊喜好」網傻眼 09:322021/09/23 娛樂 愛車4分鐘被偷走！超扯八點檔劇情曝光 網驚喊不單純 12:242021/09/23 生活 男嘿咻13歲小女友6次「樓梯間也激情」 賠20萬擺不平仍判刑 17:182021/09/23 社會 女星梁佑南愛子酒吧遭砸被打成腦震盪 5嫌落網犯案原因曝光 10:402021/09/23 社會 谷關某飯店經理接山泉突休克 急涉水抬下山送醫不治 15:392021/09/23 社會 社會熱門新聞 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 陽明山拍戲驚動蜂巢 劇組遭蜂群攻擊13人急送醫 - 社會 老闆每月「嘿咻」女員工4至5次 偷吃4年正宮發現真相崩潰 - 社會 中秋節3歲女童鎖車內活活悶死 鄰居爆料：父母跑去打麻將 - 社會 「豐年果糖」童星遭追撞捲車底慘死 肇事駕駛一審判6個月 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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