為完成轉型正義，促轉會日前提出移除中正紀念堂裡的蔣介石銅像，去除威權象徵。對此，文化部長李永得今（23）日在廣播節目上接受立委簡余晏專訪時表示，他尊重促轉會建議，在透過法律釐清蔣介石在二二八事件、白色恐怖期間的責任與角色之後，處理方法也不是只有拆除銅像。

李永得表示，有個學者告訴他：「所謂的轉型正義，不是要抹去獨裁者的記憶，而是要彰顯對抗獨裁者的勇氣。」李永得認為，彰顯對抗獨裁者的勇氣，比抹去獨裁者的記憶還要重要，這些事情都該被歷史記得。

李永得表示，促轉會的提議他完全尊重，但移除要經過法律程序和定義，「在法制上的完備，為什麼移除，根據什麼移除，都要講清楚。任何一個歷史上的總統，都有功過，但蔣介石的問題不是功過問題，而是要負憲法上責任的問題。」

李永得表示，「威權」是政治學名詞，「一種相對於民主的不同統治方式，威權本身沒有罪，罪在於運用威權的統治力，動用國家力量殘害殺害人民的性命和財產，這才有罪。」

文化部將在11月展出蔣介石於白色恐怖期間親批死刑的公文，李永得表示，這些親批公文都是蔣介石動用國家暴力的違法證據，等於是用自己的想法殘害他人。

李永得說，蔣介石對台灣有貢獻，「他讓台灣免於被共產黨統治，有歷史性的貢獻，但不能因為有貢獻，犯了錯就不用負責，不能拿出來討論。」