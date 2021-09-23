香港保安局局長鄧炳強呼籲香港市民在雙十節勿做「把台灣從中國大陸分裂出來」的行為，對此，陸委會稱「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分」，另外，香港各界若有舉辦相關慶祝活動，也盼港府無須過度解讀，並保障民眾言論集會自由跟權益。

星島日報報導，鄧炳強特別關注，在十月十日「雙十節」，可能出現的嚴重違法情況，他說，根據中國憲法，台灣是中國領土的一部分，任何人意圖想將台灣從中國分裂出去，或鼓勵其他人做這些行為，都是違法行為，也恐涉「香港國安法」重罪。

他稱，「台灣是中國不可分離的一部分，任何人試圖將台灣從國家分裂出來，或煽動他人把台灣從國家分裂出來，我們必然會採取果斷執法行動，我呼籲任何人千萬不要做這些行為，這是非常嚴重罪行。」

陸委會副主委李麗珍今天在例行記者會上表示，「首先要表明中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分」。

她又指，孫中山先生在1911年揭竿起義，推翻了滿清的封建專制，創建了中華民國，革命的過程與香港關係密切，所以香港各界也有舉辦慶祝活動，希望港府能夠正視歷史事實，無需過度解讀，而且應該要保障民眾的言論、集會等自由與權益。

另外，對於「港女命案」犯嫌陳同佳獲釋近兩年仍未來台投案，香港保安局稱只要台灣不再政治操弄，就可了結，對此，李麗珍說，基於證據的完整性與合法性不容被挑戰，陸委會已經一再呼籲港府應該務實回應早先我方提出的司法互助請求，才能將犯嫌繩之於法，實現司法正義。

李麗珍指出，此涉及台港雙方管轄權跟相關公權力的行使，必須由台港雙方政府談妥相關事宜，「才有陳嫌來台的入境問題」。

她並批港府，對其一貫的消極、推諉、卸責的態度表示遺憾，呼籲港方應負起應有的責任，與我方商討解決之道，早日還給被害者與家屬公道。