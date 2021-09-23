由《空中監獄》、《終極警探3》編劇強納森漢斯林執導的年度災難動作鉅獻《疾凍救援》，找來動作巨星連恩尼遜主演，製作團隊選在冬季前進天寒地凍的加拿大北部，全程幾乎都以現場實景拍攝，該片除了有震撼大場面，劇情也相當感人，連恩尼遜在片中全心照顧罹患失語症的天才機械師弟弟，不惜丟掉飯碗都要保護家人，願意接下危險冰路司機工作，也是因為高薪能讓弟弟過上好日子。

片中一場關鍵戲是飾演弟弟「葛弟」的馬庫斯湯瑪斯意外跟著卡車掉進斷裂冰層大洞，連恩尼遜發現後不顧自己安危，立刻跳進酷寒冰湖救援，導演強納森漢斯林為求這場戲極度逼真，沒有選擇較為輕鬆的數位後製處理，反而從頭打造一座溜冰場，挖出凹槽再注滿水後凍結，讓巨型卡車實際掉入冰層，甚至大膽指揮連恩尼遜本人親自下水。

當連恩尼遜回憶這場戲時，驚魂未定地說：「我們必須穿著乾式潛水衣潛入水中，憋氣10到12秒再浮出水面，根據專家所說，當人類掉入這麼冰的水裡，只有60秒能設法控制呼吸，之後你就掛了。我第一次聽到這個說法時，難免擔心起來，心想：『天啊！我只是個演員，我不想要這樣就死了。』溫度非常非常低，還有幾片真的冰塊漂浮著，那可不是糖玻璃做成的冰塊，確實為我帶來極大的刺激感，因為一切都太真實了！」電影《疾凍救援》24日全台上映。