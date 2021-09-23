夏季檔最有趣的日劇非這部莫屬！由同名漫畫改編的連續劇《約定的灰姑娘》，找來二階堂富美、真榮田鄉敦、岩田剛典談起三角戀，榮獲日本娛樂網站「Netlab」票選「最有趣的2021夏季檔連續劇」排行榜冠軍，日前播出完結篇更引發觀眾「失落」潮，在網路哭喊：「給我續集！」

二階堂富美在《約定的灰姑娘》飾演遭到丈夫單方面離婚，身無分文且沒工作也沒地方住，年近三十卻陷入危機的失婚女子，遇到英俊多金但個性極為惡劣的男高中生真榮田鄉敦，被逼扔出骰子，參加「實境人生遊戲」，加上曾經的夢中情人「3代目J SOUL BROTHERS」成員岩田剛典飾演的帥氣豪門小開，日本觀眾對於此劇如同倒吃甘蔗般讚譽有加，無論是選角還是故事改編都頗具水準，尤其是完結篇播出後紛紛被飾演高中生的真榮田鄉敦圈粉，大讚「他自始而終都超級可愛。」

在夏季檔醫療、刑警劇夾擊下，《約定的灰姑娘》讓許多「大姐姐」觀眾有如談了一場如夢似幻的夏季戀曲，女大男小的反差萌更多次讓人心跳加速，完結篇播出當天還衝上推特的世界關鍵熱搜排行榜亞軍，網友們淚喊「拜託給我續集」、「期待特別篇」、「想看幾年後的進展」之外，也感謝這部連續劇帶給大家一場美夢，成為夏季檔最受歡迎的戀愛小品。

《約定的灰姑娘》在遊戲和戀情的進展都充滿刺激，超乎想像，二階堂富美最後會得到金錢、愛情，還是玻璃鞋？正宗日本台WAKUWAKU JAPAN將從23日起，每週一至週五晚間9點全台首播，相關詳情可洽官方網站或臉書專頁查詢。