伯拉罕共生照顧勞動合作社22、23日辦理原住民照服員訓練課程。（伯拉罕共生照顧勞動合作社提供／陳淑娥台中傳真）

伯拉罕共生照顧勞動合作社22、23日辦理原住民照服員訓練課程。（伯拉罕共生照顧勞動合作社提供／陳淑娥台中傳真）

伯拉罕共生照顧勞動合作社22、23日辦理原住民照服員訓練課程。（伯拉罕共生照顧勞動合作社提供／陳淑娥台中傳真）

伯拉罕共生照顧勞動合作社22、23日辦理原住民照服員訓練課程。（伯拉罕共生照顧勞動合作社提供／陳淑娥台中傳真）

為使原民部落有更好的長照環境，伯拉罕共生照顧勞動合作社22、23日辦理「口腔內及人工氣道管內分泌物之清潔、抽吸與移除」課程，教導抽痰技巧、操作呼吸設備等技術，15位原住民完訓，未來可返鄉回饋，幫助部落重症出院的長者呼吸照顧問題，安心在家生活。

深根於台中市和平區原民部落的伯拉罕共生照顧勞動合作社，見當地青年人口大量外流，老人、身障者獨居，從2019年開始，致力培育在地長照人才、創造青年就業機會，留在部落幫助老人家在地安老。

為加強原民照顧服務員在呼吸道照顧的知識與技術，在台中市原住民族事務委員會《原住民職業訓練計畫》支持下，伯拉罕一連兩天辦理「口腔內及人工氣道管內分泌物之清潔、抽吸與移除」原住民專班，共計16小時紮實訓練。

除了有呼吸傳染疾病與預防、成人及兒童常見呼吸照顧問題等學科內容外，更有專業醫療師資人員，包含護理師、呼吸治療師等，親自一對一指導學員口腔抽吸、抽痰、呼吸設備儀器操作等技術；當日完訓後，學員需考過80分筆試，並且在大里仁愛護理之家進行正確、完整的實作至少4次，才能順利結業。

伯拉罕合作社主席林依瑩表示，「家」是全球都在追求的最後安寧地點與目標，許多政策都以此為依歸，但在台灣，原住民部落因為地處偏遠、資源少，失能長輩或身障者要在家安老、生活相對更不容易，所以伯拉罕辦了訓練專班，希望可以培育更多原民夥伴，讓他們學到重症照顧，特別是呼吸照顧、口腔抽吸技巧，返鄉後造福更多長輩。

林依瑩以一名80歲、在護理之家臥床已久林伯伯為例，她第一次探訪時，氣切的林伯伯在紙上寫著「太難過了，我不想活」，失去求生意志，又極度渴望返家，但礙於呼吸照顧技巧、設備等，他和家屬只能打消念頭。

看見返家的渴望，伯拉罕決定協同居家醫師評估，為林伯伯規劃回家計畫，除了護理師密集進到林伯伯家，提供專業護理指導，例如傷口處理、營養進食外，更重要的是，在身體不穩定的返家初期，伯拉罕配有24小時照顧人力，再加上多名擁有抽痰資格的照服員輪流照顧呼吸道之下，好不容易，林伯伯在出院一個半月後拔除氣切管，並終結夜間24小時照顧，改為日間一天多次的照顧服務。

現在，林伯伯能自己簡單準備晚餐，跟姊姊到附近的果園散步，更重要的是，他終於可以重拾往日參與教會禮拜的生活重心，在家好好禱告、享受生活了。