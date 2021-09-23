中國外交部發言人趙立堅今天（9月23日）主持例行記者會。有記者提問，據報導，近日，中國援助的新冠疫苗分別抵達布吉納法索、象牙海岸、肯亞等非洲國家，柬埔寨、古巴等國也收到了中國的醫療物資。趙立堅表示，截至目前，中國已經向100多個國家和國際組織提供了12億劑疫苗和原液，向150多個國家和14個國際組織提供了抗疫物資援助。中國也積極支持聯合國各機構為抗擊疫情發揮應有作用。

趙立堅表示，這既是中國同世界各國友好關係和深厚情誼的有力見證，也是中國同各方同舟共濟、共克時艱的真實寫照。相關國家和國際組織表示，中方援助的疫苗和物資如同「及時雨」，為各國抗擊疫情、保護人民身體健康發揮積極重要作用。

趙立堅表示，在第76屆聯合國大會一般性辯論上，中國國家主席習近平指出，要把疫苗作為全球公共產品，確保發展中國家的可及性和可負擔性，當務之急是要在全球範圍內公平合理分配疫苗。中國將努力全年對外提供20億劑疫苗，在向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元基礎上，年內再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。

趙立堅強調，只要新冠疫情一天不結束，中方開展抗疫國際合作的步伐就不會停歇，中方的努力和貢獻就會繼續。中國將盡己所能，推進疫苗在發展中國家的公平可及，也呼籲有能力的國家盡快以實際行動支持和幫助廣大發展中國家獲取疫苗和必需的抗疫物資，為全球早日戰勝疫情，實現經濟復甦貢獻力量。

此外，大陸國台辦表示，據不完全統計，截至9月15日，已有16萬1千餘名在大陸的台灣民眾接種疫苗，累計接種逾30萬劑次。