新北市立圖書館10月起推出20場次的「閱讀」與「育兒」線上講座。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館10月起推出20場次的「閱讀」與「育兒」線上講座。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館為讓閱讀教育從出生開始，10月起邀請知名小兒科醫生、專家學者，推出20場次的「閱讀」與「育兒」線上講座，增加新生兒父母照顧孩子的能量，設籍新北市的家長參加講座還可免費獲得啟蒙繪本，協助家長「從零歲開始」親子共讀，開啟寶寶人生閱讀的第一步。

市圖表示，近年來世界各地不遺餘力地推廣嬰幼兒早期閱讀活動，為推廣親子啟蒙閱讀，從0歲開始培養孩子的閱讀習慣，新北市圖配合新北市育兒政策，推動「閱讀起步走」計畫，除了與戶政事務所合作，於新生兒辦理出生登記時贈送閱讀禮袋，作為送給新生兒的第一份閱讀見面禮，圖書館同時設置有嬰幼兒閱讀專區，提供適合嬰幼兒優質圖書的借閱服務，並且為爸爸媽媽們量身打造專屬的嬰幼兒親子閱讀活動，讓新北市的閱讀教育從出生開始扎根。

1至5歲是閱讀黃金期，為了鼓勵家長以書本取替3C產品教養小孩，新北市圖從10月7日開始至12月底止，於全市為新生兒父母規畫一系列專屬的親子共讀講座，同時免費贈送啟蒙好書，邀請到包括人氣小兒科醫生許登欽、新生兒護理師張道鳳以及葉嘉青、羅文喬、蔡幸珍等多位親子教育專家等，希望提供新手父母充分且詳細的育兒知識，並且帶領爸媽在新世代的閱讀趨勢中，為孩子選擇適齡好書，讓小朋友在五歲前循序漸進建立起良好的閱讀習慣。

市圖表示，活動免費，即日起開放報名，設籍新北市0至5歲的新生兒父母，參加講座還可免費獲得啟蒙好書，詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站（http://www.library.ntpc.gov.tw），或電洽（02）2953-7868分機8009。