外國一名飼主日前到牧場接一隻虛弱的小牛回家照顧，沒想到卻被愛犬誤會，認為飼主要拋棄牠、養新的寵物，瞬間難過地背對著飼主、望向窗外，不斷啜泣，還不時用失望的眼神回頭看飼主，不管對方怎麼安慰，都沒辦法緩和牠的情緒。

傑弗里（Jeffori）日前開車到牧場接一隻虛弱的小牛史坦利（Stanly）回家照顧，因為牧場中的母牛年紀太大，沒有辦法繼續餵奶，再加上小牛獨自待在牛群裡十分危險，傑弗里才會做出這個決定，沒想到此舉卻引起家中愛犬班迪（Bandit）誤會，以為地位要被史坦利搶走，自己則會被心愛的主人拋棄，於是難過地哭了起來。

從影片中可以看到，史坦利被安置在後座，而班迪則在副駕駛座，背對著傑弗里、望著窗外，還不時抽泣，模樣看起來十分難過，傑弗里見狀嚇一大跳，急忙安撫班迪的心情，不斷伸手來回撫摸班迪和史坦利，還向牠解釋史坦利並不會取代牠的地位，不過班迪卻始終不買帳，仍一臉難過，最後傑弗里情緒也變得激動，哽咽地向班迪示愛：「我愛你！」。

影片曝光後吸引許多網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過1900萬，大家看完以後都十分心疼班迪，「可憐的寶貝，牠的心都碎了」、「牠居然真的在抽泣！」、「快點抱緊牠！」、「班迪沉浸在自己的悲情小劇場裡面」、「天啊！我可以感受到牠真的很失望」。

傑弗里事後還更新近況，表示班迪在意識到自己不會被趕出家門以後，很快就和史坦利變成朋友，開心地和對方在庭院中玩耍，還主動舔史坦利的臉，向他示好。