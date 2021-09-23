由青龍影后曹如晶主演的狗血懸疑韓劇《High Class》收視節節高升，在myVideo也高居韓劇排行榜第一名，該劇劇情講述因孩子們就讀濟州島豪華貴族國際學校，進而相遇的韓國上層0.1％女性們之間發生的故事，撕開上流社會貴婦生活的假面，劇情有如《天空之城》和《上流戰爭》綜合版。在最新劇情中，曹如晶驚覺在學校裡唯一結交的知心好友朴世珍，不只是假面閨密，還是老公生前的外遇小三，盛怒之下找對方當面對峙，兩人一見面就互摑巴掌，狗血戰爭一觸即發。

曹如晶曾在電影《寄生上流》飾演個性天真的富太太，這次在《High Class》中再次躋身上流貴婦行列，但戰鬥力變得強悍。她在劇中飾演喪夫的單親媽媽「宋汝蔚」，因為老公在豪華郵輪離奇墜海死亡，被外界懷疑是謀害親夫的殺人犯，當她在豪華學校被貴婦媽媽們排擠時，朴世珍主動示好當閨密，沒想到她真實身份是已故老公的小三，深信曹如晶殺夫而決心報仇，還反控曹如晶「是我先認識他的，是妳搶走我的老公」！

超模出身的孔賢珠在劇中飾演過氣女明星「車道英」，揭開名人螢幕前光鮮亮麗、私下生活卻充滿醜惡的內幕。她在社群網站分享上的個人照，不乏過度修圖、造假照片，對外經營夫妻恩愛形象，事實上則是和貌合神離的老公各玩各的，不只和投資餐廳的廚師亂搞男女關係，還上牛郎店花天酒地，誇張行徑令人咋舌。

近期韓劇懸疑題材熱門，另一檔由劉在明、韓藝璃主演的懸疑驚悚劇《Hometown》在本週開播，故事以一起在車站施放毒氣的「無差別恐怖襲擊事件」作為開端，引發後續一連串謎團，時間背景設定在1999年，講述追蹤連環殺人事件的刑警劉在明和尋找失蹤姪女的韓藝璃，兩人一起對抗恐怖分子嚴泰九，並揭開事件背後的驚悚秘密，劇情錯綜複雜，集結懸疑、靈異、邪教、恐怖等元素。《Hometown》每週四、五在myVideo全網首播。