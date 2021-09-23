田亞霍兒子游泳的模樣，相當可愛。（大鵬傳播提供）

田亞霍兒子游泳的模樣，相當可愛。（大鵬傳播提供）

田亞霍兒子游泳的模樣，相當可愛。（大鵬傳播提供）

田亞霍喜迎兒子「小霍寶」滿月！他體恤老婆坐月子，最近每天都主動幫忙帶小孩，中秋假期也在奶瓶、尿布、拍嗝中渡過。對於即將發放的振興五倍券，他說會用在兒子身上，「打算先給他購入奶粉跟尿布，因為用量實在太兇了！」

田亞霍去年與交往5年的女友登記結婚，今年8月升格為人父，兒子取名「塏勛」，是算命老師取的，希望兒子能像名字一樣開開心，兒子長像和眼神都超像他，被親友打趣說是同一個模子刻出來的。

談到當新手奶爸的甘苦，田亞霍已經相當得心應手，無論換衣服、換尿布、拍嗝、餵奶都非常上手，「只差洗澡的部分還沒學，不過我相信一定很快就學會，因為兒子只要在我手中都會乖乖的！」他說，前陣子幫兒子拍新生兒寫真時，兒子不喜歡手被包住，拍照的時候一直哭，別人安撫都沒轍，他一出馬直接不哭。

他最自豪兒子最愛聽他唱的歌，笑說：「護理師問我說兒子的胎教音樂是放爸爸的歌嗎？因為試過兒子在嬰兒室睡不好哭鬧的時候，就放我的歌給兒子聽，結果兒子就會平靜下來，不過換到別人的歌就又開始躁動了！」田亞霍更對兒子承諾：「不愧是爸爸的小霍寶，以後爸爸都唱歌給你聽！」他也持續創作，想寫一首比較可愛舒服的歌曲，可以讓兒子聽著睡覺的歌。

而他近來最煩惱的是每天都要搶時間睡覺，因為寶寶3到4個小時就要起來喝奶，2個小時要檢查一次尿布，「最近就是採間歇性睡覺法，一次睡兩個小時，雖然辛苦，但很值得！而且兒子算是很好帶的baby，很好照顧。」

這段時間他雖然辛苦，卻幸福肥了差不多3公斤，公司要求他啟動瘦身計劃，不過他說：「沒有那麼擔心，畢竟現在都把心思放在兒子身上，等到兒子能睡過夜之後再來計畫，不過可能那時候也瘦了。」