天逸財金科技服務公司遭檢舉創立「基金隊長」團隊，推出多項投資商品，對外宣稱保本，並可賺取6％至12％年息，吸金逾10億元。台北地檢署23日指揮台北市調查處，兵分10路發動搜索，約談天逸董事長溫峰泰等7人，全案將朝違反《銀行法》方向偵辦。

檢調獲報，溫峰泰是天逸財金科技的負責人，王志模則是天盈投資、穩利投資等公司的負責人；天逸自2013年起，以投資天盈「利保多」投資方案，或借款給天盈等名義，對外招攬投資。

另外，天逸更於2015年4月起另設立「基金隊長」團隊，推出「利保多一號」、「利保多二號」、「加利寶一號」、「加利寶二號」及「保理創新基金」等投資商品，宣稱能夠保本，還能賺取6％至12％不等的年息，前後共吸金超過10億元。

由於《銀行法》規定非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，天逸招攬投資的行為已涉犯非法經營收受存款業務等罪，檢調因此於23日發動搜索，預計訊問溫峰泰、王志模等7人。