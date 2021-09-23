美國宣布11月起境外旅客要入境須完整接種莫德納等三款疫苗，民進黨立委高嘉瑜質詢時問衛福部長陳時中：「打高端的人....等於是被限制出境？不能去美國了？」陳時中竟回應，「世界也不是只有美國」。令網友大喊，可以期待下台一鞠躬了。

陳時中表示，各種疫苗混打的交叉實驗都有在做，不過不能完全掌握實驗結果出爐的時間，不過有些報告已經陸續出來。他也指出，民眾可以根據訊息做出選擇，目前美國的政策還沒有完全定案，重要的是，我方要和美國溝通高端疫苗的問題要如何解決。

網友紛紛說，「這是什麼回答，全世界當然不只美國一個國家，但是要去美國的人一定有他的原因嘛，感覺陳把高當台北市長的黨內假想敵，想趁機羞辱她，沒想到自取其辱。」、「說這是什麼話。就必須去美國啊。」、「開始走鐘了，可以期待下台一鞠躬了。」、「是已經走鐘很久了。」、「當陳時中答非所問時高嘉瑜該叫他滾下台。」、「人家問a你答b，現在很油條喔。」、「日本應該可以去吧。」

也有網友認為，「是在講什麽？世界不是只有美國，但是我去美國有我的需要，所以才去。這人是瘋了嗎？」、「強詞奪理到這種地步，一個做人的基本原則都蕩然無存。」、「答非所問啦！我問你這，你偏要說那？顧左右而言它，真沒擔當。」、「理則學中有個東西叫『詭辯』。大家在討論東，它卻可以把話題岔開，告訴你世界不只有東，還有其它方位。」

有網友甚至直言，「真是能言善道，唬弄人的技巧已達全然忘我的境界，千萬不要過幾天又是另外一張嘴臉；千萬不要過幾天，後行對不上前言。」