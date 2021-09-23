60歲黃姓男子於19日凌晨隨隊單攻白姑大山，卻不幸在當日因落隊失蹤罹難。據了解，此次自願加入搜索且熱愛跑山的捷克籍男子「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）妻子透露，他當時在山上曾遇上毒蛇龜殼花抵擋去路，現在回想起來，大概是山神要他莫走冤枉路，才順利尋獲失蹤山友遺體。

黃姓山友攀登白姑大山迷途，警消及民間救難人員動員搜尋。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

回顧事件，杜姓領隊帶領17人登山隊，於19日凌晨1時20分許自南投縣仁愛鄉紅香部落登山口入口，預計單攻白姑大山，而其中一名60歲黃姓男子因身體不舒服，在稍作休息後不慎落隊迷路，杜姓領隊獲知後，曾在同日晚間於司晏池至三錐山一帶搜索，其家屬則於20日上午向南投縣消防局報案，請求支援搜索。

同時，杜姓領隊也於20日在臉書登山社團中刊登尋人啟事，懇請熟諳山路的山友提供協助，當中一名有「跑山獸」綽號的捷克籍男子羅培德（Petr Novotny）自願加入搜索，最後他於22日中午11時許，在司晏池及三錐山前的沼澤地營地下方，約莫7、800公尺深的深谷中，尋獲已無生命跡象的黃姓男子。

據《ETtoday新聞雲》報導，羅培德的妻子羅勃依婉指出，丈夫20日在臉書社團看到搜救訊息，同日下午就帶著裝備開車至登山口，加入搜索，21日上午則是凌晨4時上山、下午5時下山，22日同樣於凌晨4時上山，最後在同日上午11時許尋獲山友遺體。

羅勃依婉透露，丈夫在9年前來台，非常熱愛登山，再加上善良又熱心的性格，於6年前開始協助山區搜救，而在這次搜救過程時，曾差點踩到一條毒蛇龜殼花，才突然察覺「是該回車上睡覺了」，而丈夫在過去搜救時，也不乏遇上毒蛇，這些經歷就彷彿山神在提醒他此路不通，該改走別條路了。

而來自捷克的羅培德，2012年到台大念應用力學，認識老婆羅勃依婉，老婆是原住民，父母是南投泰雅族與賽德克族。羅培德熱愛跑步與台灣山林，夫妻倆共同創立「台灣跑山獸」網站（Taiwan Beast Runners），和大家分享山林越野路跑的經驗，同時舉辦山林越野路跑。