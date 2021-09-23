疫情指揮中心13日宣布，重新開放國人的外籍配偶及子女在邊境嚴管期間申請入境，並授權外交部駐外館處受理國人外籍配偶及未成年子女申請依親、探視簽證，陸港澳均一體適用，但這項鬆綁措施仍不包含10位「小明」（陸配子女）們。陸委會先前表示會向教育部反映，陸委會副主委李麗珍今回應，此次開放的確無包含外籍、陸港澳籍配偶前婚生子女，邊境管制措施未來會朝一致性的方向處理。

指揮中心13日宣布，即日起開放已完成結婚程序的國人外籍配偶，及其外籍未成年子女得於邊境嚴管期間申請入境。副指揮官陳宗彥說，本次鬆綁，陸港澳籍也適用，但與陸籍配偶的前段婚姻所生子女「小明」，因為是「前夫的小孩」並非國人的配偶也不是國人的子女，因此仍舊不在此次範圍。也就是說，小明從疫情至今都沒有鬆綁可入境來台。

小明家長先前向本報反應，怒控指揮中心日前已開放1.3萬名境外生，但為何僅少數10人的陸籍配偶前婚生子女、轉學生卻遲遲不開放？若是考量疫情，相對於境外生，這10名小明的防疫工作，完全是可控的狀況。

小明家長指出，指揮中心此次開放的是國人外籍配偶、國人外籍子女返台，但這兩類人本就持有居留證者，或可申請居留證，持有居留證者這段時間本來就沒限制回台，那指揮中心到底是開放給誰看、為誰開放？

李麗珍說，此次開放的確沒有包括外籍、陸港澳籍的前婚生子女，目前對外籍人士的邊境管制措施是一致性的，未來會視國內外疫情的發展趨勢滾動調整，邊境管制措施也會朝一致性的方向處理。