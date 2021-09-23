桃園市長鄭文燦23日在市政會議上自爆，台灣購買BNT疫苗過程一波三折，因自己和德國在台協會熟悉，曾在5月陪同時任德國在台協會處長王子陶、德國經濟辦事處長林百科晉見蔡英文總統，德國也表達會全力協助台灣購買BNT疫苗，因此林百科特別在全國統一施打日，到桃園來表達德方對疫苗採購的支持。

鄭文燦說，台灣購買BNT疫苗的過程一波三折，還有來自一些外力的影響，因為自己跟德國在台協會比較熟悉，今年5月特別陪同王子陶和林百科晉見蔡英文總統，表達德國會全力協助台灣購買BNT疫苗，也特別謝謝民間單位跟政府分工合作，終於能夠透過採購贈與的方式，讓BNT疫苗到貨。

鄭文燦說，包括青少年跟一般的成年人，都可以施打BNT疫苗，他覺得是德方的支持，透過政府跟民間合作，排除外力干涉，是一個不容易的成果，所以林百科特別在9月23日、全國統一的施打日，特別來桃園高中視察高中生接種BNT情形，表示德方對疫苗採購的支持。