110全大運停辦140天後將於10月1日復辦，成功大學今邀集全大運選手代表衝破終點線，象徵突破困境的決心。（曹婷婷攝）

遇疫情「中場休息」140天的110全國大專校院運動會，10月1日到5日復辦6項賽事，屆時將有6200名隊職員齊聚台南。教育部與主辦的國立成功大學今日上午舉辦重回主場祈福儀式，教育部參事葉丁鵬說，賽事復辦不僅是將活動辦完，更是對運動選手們的尊重與承諾。

史上第一次全國大專校院運動會因疫情而「中場休息」，為迎接10月復辦，成功大學今天慎重舉辦祈福儀式，找來全大運選手代表衝破終點線，並結合北門鹽業文化與南鯤鯓代天府王爺信仰，成大校長蘇慧貞、教育部參事葉丁鵬與副市長戴謙致贈祈福鹽給選手，祈求全大運成功復辦。

蘇慧貞表示，當初成大接辦全大運，是全大運50年來籌辦時間最短一次，然而，舉辦期間又遇疫情，短短幾天從一級升到三級警戒，但當時就抱著疫情趨緩，一定復辦未完賽事。戴謙說，全大運是台南時隔40年迎來的重要運動賽事，感謝成大縝密規畫防疫計畫，讓賽事順利復辦。

全大運執行委員會執行長李俊璋指出，4個多月投入防疫整備工作，做到讓全體教職員生及運動員動線分開，屆時賽事均為獨立動線，跟學校師生出入口有所區隔。

成大復辦6項賽事為橄欖球、羽球、網球、田徑、射箭、舉重，包括選手及領隊等相關人員約6200人，人數最多是田徑，約1400人。復辦賽事一大亮點，是東京奧運舉重金牌郭婞淳10月2、3日將到長榮大學出賽。

他強調，因應防疫，開閉幕典禮及選手之夜均取消，不開放民眾觀賽，賽事採線上直播。復辦後的6項賽事分別在成大光復田徑場、中正堂、自強網球場、自強橄欖球場、長榮大學田徑場、綜合體育館及台南市立網球場進行。

參賽選手與相關人員進入成大校園前，均須提前下載成大資訊公告平台APP，完成入口防疫通關檢測，並取得綠色燈號才能進場，平台將於28日起開放TOCC填寫。參賽人員也須準備3天內核酸檢測陰性證明或快篩陰性證明，或賽前14天完成新冠疫苗接種一劑證明，擇一上傳。