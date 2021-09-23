台中市警二分局永興派出所警員王梓豪，日前騎著警用機車巡邏，發現35歲胡男駕駛自小客車不斷變換車道，王認為可疑追上前，在三民路與崇德路口攔查該車，未料車窗搖下，車內1名幼童滿臉鮮血急需救護，王立馬開啟警報器與警示燈，護送至附近醫院，男童經治療後無大礙，員警神救援讓男童父親頻頻致謝。

警員王梓豪指出，當時胡姓駕駛相當焦急慌張，不斷地說「小孩撞到頭，頭破掉了」他一看，車內果然有1名年約3歲的男童，以毛巾捂著頭部不斷哭泣，而毛巾上沾滿鮮血，畫面讓人看了驚心，趕緊護送胡男及其子前往中國醫藥大學附設醫院急救。

胡姓駕駛想警方說，其幼子因玩耍不慎跌倒頭部受傷，血流如注，但適逢中秋連假前夕，車流原本就非常繁忙的三民路，車潮湧現，當時陷在車陣相當焦慮，不斷的變換車道要趕緊送兒子到醫院治療。

警員王梓豪當時對著胡男說跟著我走，警用機車鳴放著警報器在前方開道，讓胡男安心不少，約2分鐘就順利抵達醫院急診室，經醫院對男童施予急救後傷勢已無大礙，胡男事後打電話至派出所向員警致謝，直呼他是兒子的救命恩人，王員安慰他「人平安就好」。

台中市警二分局長陳家銘表示，民眾有困難時，警方能適時為民服務，並盡其所能給予關懷和協助，值得肯定，並呼籲民眾，遇意外受傷情況，應立即撥打119請求協助送醫，讓傷患迅速及安全獲得就醫。