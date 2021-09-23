台灣昨申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），未來是否開放進口福島食品引發關注。國民黨立委賴士葆表示，台灣想加入這個由日本主導的國際組織，無可避免的要面對的就是核災食品解禁的敏感問題，蔡政府在野的時候對於食安的標準就是食品瘦肉精和輻射都是零檢出以及零容忍，現在執政了就變成國際標準。

賴士葆痛批，行政院說是水到渠成，兩岸同時申請加入國際組織，一前一後差幾天，我們就是慢了一步，如果中國大陸先被接受，台灣機會又會橫生更多變數與枝節。

賴士葆指出，聽到蘇貞昌說「對於任何食品都是以國人健康、科學證據、國際標準來做。」美國萊豬進口就是不斷的重複這樣的論述。蔡政府在野的時候對於食安的標準就是食品瘦肉精和輻射都是零檢出以及零容忍，現在執政了就變成國際標準。

賴士葆表示，去年，蔡英文說基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標，所以要開放萊豬、美牛進口，認為就是只要挪去雙方的貿易障礙，就可順利洽談台美雙邊貿易協定(BTA)及自由貿易協定(FTA)。民進黨在野的時候說國民的健康無可取代，現在不惜犧牲國人健康，讓萊豬進口，買了幾千億的軍購之後，雙方的經貿協定談成多少？

賴士葆認為，過去民進黨長期教導我們核電廠外洩出大量的放射性核種，有些半衰期高達幾十年之久，對人體造成危害，健康是無價的。現在執政了，想開放日本核食來促成CPTPP，大家都知道，國人的健康不可以用任何的政治利益或經濟利益的交換，可是國人的健康在蔡政府的眼中卻又賤如螻蟻，說不定賠了夫人又折兵，蔡政府將成千古罪人。