五倍券數位綁定和各部會8大加碼券登記22日開跑，但五倍券官網卻被瞬間塞爆，出現一排亂碼字，其中還有一個「滚」字，引起民怨。不過早在系統當機前2小時，「宅神」朱學恒就PO文「我論天才IT外包，大臣唐鳳系統今早當機之必然」。而後果真靈驗，被不少網友稱讚「神預言」。對此，朱學恒23日回應，「震撼的是知道外包鐵定會出錯的人，還有臉出來收割花納稅錢拍片，這才是我預料不到的」。

五倍券平台開放前，網友已對平台會不會又塞爆的問題相當關心，有人指出，根據過去使用疫苗預約平台的經驗，平台的流量負荷常常都被擠爆，今日五倍券平台能否通過考驗備受質疑。結果，五倍券平台9時一開放，果然如網友預言再度大當機，不僅停在空白畫面轉動多時，還有人介面出現亂碼「甇斗�滚�嗵�⊥�蓥蝙�鍂��」字樣，令網友相當錯愕。

而朱學恒當天一早7點就在臉書發文表示，「我論天才IT外包，大臣唐鳳系統今早當機之必然」。而果不其然，系統開放登記後出現大當機，有網友就在貼文留言，「從口罩系統到現在，每次必當」、「五倍券之亂，神預言」、「別人當機都是設計不良，他們當機都是人數問題」。

對此，朱學恒23日在臉書發文回應，「完全不覺得這是預言，因為這是個必然，用這種規則這種技術哪一次不掛點的？經濟部長王美花還說，四百萬份的好食券大家都搶得到所以不用急，所以台灣只有四百萬人還是你從來沒想過限量在行銷上是甚麼意義嗎？震撼的是知道外包鐵定會出錯的人還有臉出來收割花納稅錢拍片，這才是我預料不到的」。