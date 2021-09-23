《國防新聞》（Defense News）22日表示，在英美宣布為澳洲提供核子動力潛艦技術，導致法國遭「棄單」後，英國和法國共同合作、已花費約1.3億美元（約新台幣36.1億元）的未來巡弋／反艦武器（FC/ASW）計畫，恐成為兩國關係惡化下的犧牲品。

在澳洲潛艦「棄單」事件發生後，法國已取消原定23日舉行的英法國防部長會談，作為遭盟友「背叛」的報復。一名國防消息人士告訴《國防新聞》，這項為期兩天的會議原本將於倫敦舉行，主要目的是讓法國國防部長帕利（Florence Parly）和英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）商量未來巡弋／反艦武器研發計畫的下一步。

《國防新聞》指出，英國與法國2017年就未來巡弋／反艦武器計畫展開合作，將用於取代兩國現役的「通用長程遠攻巡弋飛彈」（SCALP EG，即「暴風之影」）和法國飛魚（Exocet）反艦飛彈，英國皇家海軍目前使用的美製魚叉（Harpoon）反艦飛彈也是潛在替換對象。計畫的主承包商為歐洲MBDA公司。

未來巡弋／反艦武器計畫7月才剛完成概念驗證，目前正好處於兩國談判如何進入下一階段的關鍵時刻，卻在此時發生澳洲潛艦「棄單」事件，無疑讓該計畫的未來蒙上一層陰影。

雖然另一名英國國防消息人士強調，與法國的會議並未取消，只是延期，且英國「仍將法國視為最親密的盟友之一」，有意繼續與該國維持一系列的國防合作，但《國防新聞》認為，恐怕要等到對潛艦合約的爭執塵埃落定，未來巡弋／反艦武器計畫的下一階段談判才會重啟。