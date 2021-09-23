蔡英文總統今在臉書指出，「昨天，我們已經向紐西蘭遞件，正式申請加入CPTPP。 這是台灣對外經貿戰略的重要目標」；總統表示，「遞件，就代表我們有充足的信心，要跨出走向世界的重要一步」、此時此刻申請加入CPTPP，就是「水到渠成」的時候。

總統表示，簡單來說，無論是經濟面、社會面、法制面，我們都已經做好準備！

總統說，想請大家花三分鐘的時間，一起認識關係到台灣未來經貿空間的CPTPP；CPTPP全名為跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP），是一個高標準、全面性的區域貿易協定，成員多為較先進的經濟體，GDP合計占全球13％。

為加入CPTPP做了什麼準備？總統說，在經濟面，2016年起，政府陸續推動5＋2產業創新計畫、新南向政策、六大核心戰略產業，調整了台灣的產業經濟體質。因應全球供應鏈轉型，也引導台商升級轉型、回台投資。

在社會面，2018年起，政府和各大產業公會、農業、勞工團體，針對加入CPTPP議題交換意見，並且在2019年做出影響評估。

而在法制面，依據CPTPP的協議內容，政府已經陸續完成9項法律修訂，後續還有少數修法會持續推動。同時也依照加入程序，和各會員國進行磋商，表達台灣參與的意願。

為什麼台灣需要加入CPTPP？總統表示，2020年CPTPP的11國占台灣貿易總額四分之一，雙邊投資額15.7％。其中，日本、新加坡、馬來西亞、越南，更是台灣的前十大貿易夥伴。未來隨著成員國可能增加，貿易總額和雙邊投資比重也會提高，因此，加入CPTPP，絕對有利於台灣的全球經貿布局。

總統說，CPTPP是高品質的自由貿易協定，成員多為先進經濟體，會探討包括電子商務、競爭政策、政府控制事業、勞工、環境、法規調和、透明化和反貪腐等許多超過WTO規範 的議題。加入CPTPP，可以加速台灣跟國際接軌，布局先進經濟體。

為什麼CPTPP應該開放台灣參與？總統表示，台灣目前是全球25大經濟體，也是全球供應鏈中不可或缺的一員。這幾天，對於台灣今年經濟成長率的預估，亞洲開發銀行大幅上修到6.2％，可見在這波全球疫情中，台灣經濟表現的各項數據依然亮眼。

總統指出，根據WTO-OECD 建構的產業價值鏈分析，以台灣在全球價值鏈的參與，跟CPTPP的成員相較，可排上第2名。CPTPP有了台灣，不僅影響力會更大，也能夠對高品質的全球自由貿易，有更多貢獻。

總統表示，「我們做好準備了，也請大家幫忙分享，一起讓台灣走向世界」！

蔡英文總統也在推特以日文發文表示，從2016年就任以來，已籌備此事5年，已準備好接受所有規則，盼日本友人支持台灣加入。

蔡英文發文引述日本諺語，「石の上にも五年」開頭；大意是指，雖然辛苦，只要有耐心，必定會成功。

蔡英文說，台灣為加入CPTPP已努力籌備5年，昨天正式提出申請。從她當上總統以來，一直在準備參加這項高水準的貿易協定。

蔡英文說，台灣為加入CPTPP，已準備好接受所有的規則，期盼日本友人能支持台灣的努力。