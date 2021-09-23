由Meteor學生社群舉辦「第二屆高校女神選拔賽」於本月如火如荼展開中，一打開活動頁面滿滿青春亮麗的高中正妹映入眼簾，未料票數差距卻呈現極大落差，竟由來自建中的「何廢料」遙遙領先，穩居冠軍寶座，引爆PTT網友熱議。

高校女神選拔賽如火如荼舉行中，然而票數卻呈現極大差距，來自建中的「何廢料」竟然以反串之姿，票數遙遙領先大批來自各校的漂亮正妹，甚至是第二名金門高中WenWen的3倍多，引爆PTT網友熱議。

「金甌那位好正」、「好想知道二三名看這票數心中作何感想」、「建中的很讚欸」、「現役JK打輸一個男的= =」、「23名都滿正，但給我投真的會投1XDD」、「因為第一名實至名歸的正」、「金門好多正妹」、「金門女帝超漂亮，開玩笑」。

其實穩居高校女神選拔第一名之位的何廢料，不僅是位學霸建中生，還是在網路小有名氣的YouTuber，YT頻道擁有2.5萬人粉絲追隨。早前主辦方更PO出官方聲明，稱本平台尊重多元身份認同，若「何廢料」在最後的投票結果為第一名，官方會給予應得的第一名獎金與相對的權利與義務，這點已經有跟本人聯繫且說明，何廢料也在訊息中表示同意，也感謝米特(Meteor)對於多元身份認同的接受與開放。