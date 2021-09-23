日前中央疫情指揮中心通過中職洋將來台專案，味全龍隊也早已找好新洋投人選，總教練葉君璋表示，多明尼加籍投手科西諾（Daniel Corcino，暫譯）已經辦妥手續，希望能夠盡快來台，屆時就看誰的狀況好或球隊隊形做出最後決定。

龍隊目前洋將有投手伍鐸、鋼龍、田澤純一及野手赫雷拉，另外簽下具有大聯盟資歷的新洋投科西諾，由於龍隊今年首度加入一軍戰場，可以註冊5名、登錄4名洋將，因此葉總並不急於決定洋將人選及定位，「到時候就看誰狀況好，球隊需要哪個位置，這個投手（科西諾）可以先發也可以中繼，算是滿靈活的。」

31歲的科西諾過去曾有大聯盟資歷，分別效力於2014年紅人、2018年道奇隊，累積7場出賽共投22.2局，投出16次三振，自責分率3.97。

至於15日因手不適下二軍的洋砲赫雷拉，葉總表示，明天他會在二軍比賽中打擊，要重回一軍賽場最快也要滿15天才能回歸。