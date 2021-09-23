大陸國務院港澳辦因應局勢擴大編制，已增設宣傳司、安全事務司。安全事務司司長由北京清華大學法學院教授、前香港中聯辦法律部部長王振民擔任。（新華社）

大陸國務院港澳辦因應局勢擴大編制，已增設宣傳司、安全事務司。親建制港媒引述消息稱，宣傳司長由全國港澳研究會副會長兼秘書長曾健擔任，安全事務司司長由北京清華大學法學院教授、前香港中聯辦法律部部長王振民擔任。

港澳辦官網昨公布的最新資料，已經增設宣傳司、安全事務司。港澳辦原設七個正司局級的內設機構，分別是秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司和機關黨委（人事司）。港澳辦官網更新資料，顯示目前有九個內設機構，增設宣傳司、安全事務司，排在人事司之前。

《星島日報》報導，港澳辦作為中共中央港澳工作領導小組的辦公室職能升格，更實體化並擴大編制。進入「後國安時代」，港澳辦有必要成立安全事務的機構加以統籌協調，同時也要加大宣傳工作，展開輿論戰以及對港澳的輿情掌握。

安全事務司司長由清華大學港澳研究中心主任王振民擔任。王振民是《基本法》專家，曾任全國人大香港《基本法》委員會委員、中聯辦法律部部長，去年就傳出他借調中央港澳領導小組，參與制定《香港國安法》。

宣傳司司長則由曾健擔任。大陸「十四五」規劃宣講團八月下旬到港，由國務院港澳辦副主任黃柳權帶隊，曾經走進立法會宣講並參觀，曾健也是宣講團成員。有立法會議員透露，曾健當時也以港澳辦司長身分現身立法會，「但不知道他是宣傳司長。」

曾健畢業於北京大學，長期在港澳辦工作，曾任港澳辦政研司副司長，也曾在香港工作多年，擔任中聯辦研究部部長，去年擔任港澳辦港澳研究所所長、全國港澳研究會秘書長。過去一年，港澳研究會組織了多次重要研討會，就香港國安法和改革選舉制度發聲、定調。