台中市政府為展現台中人的無窮活力推動「大光環計畫」，以光環串連文心路捷運沿線，初步選定7個主要站體，依據各區域特性分別賦予獨特主題及顏色，相關設施已於近日完工。副市長黃國榮23日說，指出，感謝台中市建築師公會讓計畫從規劃、設計到監造順利付諸執行，透過高科技藝術光屏的展演，讓台中夜晚更加璀璨動人。

「台中捷運沿線佈燈作業-大光環計畫」點燈儀式，23日正式啟動。「讓夜晚亮起來！」黃國榮表示，徒有好的構想，沒有經費則無法付出執行，感謝所有行銷單位的企業願意慷慨相助，讓好的構想得以完成。大光環計畫是將捷運沿線7個主要車站和 周邊加以美化，不只成為熱門打卡點，更可美化城市及提升城市質感。

都發局說明，比照2020台灣燈會大受好評的「張燈結綵 全城亮起來」公私合作行銷推廣模式，市府推動「大光環計畫」，除為全國第一個點亮捷運沿線的夜景計畫，也依據 各站體所在區域的特性，分別賦予獨特的主題及相對應的顏色。

都發局指出，分別有「代表希望之光 -舊社站」、「繁華之光-文心中清站」、「青澀之光-文華高中站」、「城市之光-市政 府站」、「生態之光-文心森林公園站」、「風華之光-南屯站」及「濟世之光-大慶 站」，色系包含紫色、黃色、粉色、藍色、軍綠色、磚紅色及白色，相當有創意。

都發局表示，這次與過往每年都花費大量的人力、物力辦理的燈會不同，過去用後即拆，非常浪費且不環保。市長盧秀燕上任後，以點亮台中、日夜皆美的思維，構築台中城市美學，也力行環保及永續的理念。

這次大光環計畫設計特點，所有燈光及光屏設備均採永久性設計，讓燈光設備永續利用，未來可依據不同節慶如春節、情人節、購物節、雙十節、聖誕節等，變換燈光效果及光屏影像內容，讓台中與時俱進充 滿活力。防疫期間，也可搭配鼓舞人心的影像與文字，以療癒民心、齊心抗疫。

都發局強調，計畫由該局統籌，台中市建築師公會執行，民間企業捐贈打造城市光軸，充份展現公私無間合作的成果。