自從美國政府考慮為台灣派駐美國的代表處更名的消息傳出後，引發了美中台之間的極大震撼，中國大陸對此嚴辭反對，美國學界意見也相當分歧。雖然將「駐美國台北經濟文化代表處」更名在白宮國安會得到支持，但有不少持反對意見專家認為，台灣駐美代表處的更名是一個象徵性舉措，對美台關係沒有好處反而有更多負面影響。

《美國之音》指出，台灣駐美代表處傳出可能更名消息後，中國政府立即表示強烈反對並提出嚴正交涉。台灣提出駐美代表處更名已經一年多，從去年12月有78位美國會議員致函時任國務卿的蓬佩奧，呼籲他同意駐美代表處更名，但事涉敏感，拜登總統上任後，美方態度相當謹慎。

在上周一場美台關係研討會上，前美國國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)表示，北京常要別人不要干涉其內政，美國可以「按照自己的意願稱呼台灣」，「如果你要發出威脅，最好有準備這些威脅會被挑戰，而且你的可信度可能受到質疑」。

馬歇爾基金會亞洲項目主任的專家葛來儀(Bonnie Glaser)說，讓台灣駐美代表處更名「不會得到什麼好處」，很可能引發非常負面的影響。立陶宛這麼做了，中國立刻召回大使，如果美國也這麼做，北京很可能也會召回新任駐美大使秦剛。

布魯金斯研究所東亞政策資深研究員何瑞恩(Ryan Hass)認為，更名是非常敏感的問題，在美國政府做出決定前將政府內部的討論公開，這是紀律問題，也造成美台關係的傷害。

美國外交關係委員會研究員薩克斯(David Sacks)日前在一篇部落格文章《為何讓台灣在美國的辦公室改名是一個錯誤》指出，更名有非常重要的影響，而且應該要避免這麼做，因為這個決定將同時破壞美國與台北非官方關係的邏輯，也無法推進美國的利益或有意義地強化美台關係。

他說，1979年美中建交時，美國依據《台灣關係法》成立美國在台協會(AIT)來執行美國與台灣的非官方關係，同時允許台灣在美國設立北美事務協調委員會。後來台灣提出更名要求，1994年克林頓政府對美台關係進行全面審視後同意讓台灣更名為「駐美國台北經濟文化代表處」，這個名字表明這個機構專注於經濟與文化事務，符合《台灣關係法》裡美國將「維持與台灣人民的文化、商務及其他非正式關係」的立場。如果更名為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)，將破壞美台關係非官方性質的邏輯。

他表示，去除「經濟」和「文化」的關聯再加上「台灣」的字眼也會暗示這個機構更像是一個大使館，「這種決定將增加台北一些人的籌碼，這些人主張美國應採取更多舉措讓雙方關係更具官方性質，例如允許台灣總統訪問華盛頓。」

薩克斯說，雖然北京不應該在美國的對台政策上擁有否決權，但如果不把中國可能的反應考量進去，那將是外交上的失職，中國將把台灣駐美代表處的更名解讀為是「又一個數據點」，證明「只是時間，而不是會不會，美國會承認台灣是一個獨立國家」。如果北京的結論認為時間不在它那一邊，而且統一的機會之窗正在關閉，那麼它就更有可能決定對台灣使用武力。

因此，薩克斯認為，更名一事是純象徵性的動作，美台與其將精力用於這種象徵性的問題，不如花更多時間專注於更實質的議題，例如雙邊貿易協定、供應鏈安全，或是如何強化台海威懾的問題。