台中市政府警察局分析自9月17日至21日交通執法與事故發生件數相關性，今年和去年同期，交通發生事故明顯降低，尤其這次中秋4天連假期間，未發生A1類交通事故，警方加強交通安全宣導及大執法，對於重大交通事故防制工作，成效顯著。

台中市交通警察大隊指出，A2類交通事故發生663件，受傷885人，與去年中秋節連假期間相較，A1交通事故減少1件1人，A2類交通事故減少242件、320人，同期分析重大交通執法取締件數，也發現數據明顯下降，另分析各項違規肇因，其中以違反號誌管制或指揮共37件，較去年減少19件；超速行駛未發生，減少6件。

交通警察大隊表示，從重大交通違規面向分析，今年中秋假期計取締2689件，較109年3237件減少549件（-16.95％），其中雖以闖紅燈1092件最多，但取締件數較109年同期減少了336件，下降率達23.53％，酒後駕車也從去年212件，減少103件，下降到48.58％。

交通警察大隊指出，今年1月起配合全國一致性交通執法政策，持續執行「路口安全大執法」，重點工作主要針對車輛不禮讓行人、闖紅燈、紅燈右轉及行人違規等4項重大交通違規，在12月底前會維持一定執法強度，呼籲民眾遵守交通規則。

交通警察大隊長陳松寅說，迎接光輝10月「交通安全月」除情境模擬的宣導器材專業，另交通志工培訓；台中市警察局長蔡蒼柏呼籲，交通執法目的在於提升用路品質及行人、車輛安全，交通執法重點工作以科技代替人力降低員警攔檢時風險，保護民眾行車安全。

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