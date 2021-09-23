埔里鎮公所為振興經濟，搶攻即將於10月上路的五倍券商機，民眾只要在埔里消費滿100元，就可參加抽獎，最大獎是價值百萬元的電動汽車2輛，還有20輛電動機車，預計在今年12月及明年1月間，進行2次抽獎。

受新冠肺炎疫情波及，小吃攤、麵包店、飲料店等餐飲業，生意都受到影響，埔里鎮長廖志城為了振興在地經濟，舉辦資源回收送兌換券活動，民眾只要將資源回收物，交給垃圾車隨車的清潔隊員，即可獲取1張面額10元的兌換券，兌換券可以用於餐飲業、烘焙業、飲品業等特約店家消費，總共印製10萬張兌換券，清潔隊將於9月27日開始發送兌換券。

另外，因應五倍券即將於10月8日開始使用，埔里鎮公所為振興經濟，鼓勵鄉親在地消費，也歡迎遊客到埔里採購，加碼舉辦抽獎活動，只要消費滿100元，不論現金或五倍券，都可以獲得1組QR Code，完成實聯制登錄後，即可參加抽獎。

埔里鎮公所預計在今年12月進行第1次抽獎，獎品包括10輛Gogoro電動機車等獎項；明年1月舉行第2次抽獎，獎品包括10輛Gogoro電動機車，還有2輛電動汽車等大獎。

埔里鎮公所表示，抽獎活動系統由國立暨南國際大學資管系協助設計，近日內會進行系統測試；而為擴大振興經濟效果，埔里鎮公所也徵求商家、攤商加入特約行列，並提供貼紙、旗幟等特約店家標誌，讓消費者辨識，希望大家踴躍消費，促進產業發展，讓地方經濟活絡起來，還有機會中大獎。