曾之喬23日出席代言活動，受訪聊起防疫日常，她透露這段時間作息更規律、飲食更養生，反倒拍戲時容易失控亂吃、暴飲暴食，曾之喬笑說：「拍《必娶》時不堪回首，那時候（身材）很緊繃，懷秋抱我時都覺得很抱歉，不過他滿MAN的、不喊苦，搞不好他抱起來那刻傻眼『怎麼會是這種程度』。」

她拍攝《必娶女人》時一度胖到56、57公斤，比平時多5公斤左右，三級警戒後窩在家中，反倒容易維持身材，曾之喬說：「我就是很典型的一休息就超養生、更規律，會對身體好一點，尊重自己的身體想吃什麼。」這幾個月也讓她充飽電，心情更放鬆。

防疫期間除了參與音樂、舞蹈等線上課程，曾之喬分享自己最新的興趣，就是「坐在陽台看天空」，笑說：「太像老人了，我跟朋友非常喜歡聊心靈成長話題，我們很浪漫地相約每周一次，各自在家看天空、看月亮、看星星，姊妹一起上線聊天。」偶爾也會在家跳現代舞紓壓，還會不小心踢到家裡的愛犬，「牠想跟著跳被我揮到，可能心想主人又發瘋了」。