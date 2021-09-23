大埔截水溝堤岸道路拓寬計畫兼顧水岸景觀。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

大埔截水溝堤岸道路拓寬計畫，工程龐大。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

原物料上漲加缺工，公共工程招標一再受挫，彰化縣政府推動彰化市重大工程「大埔截水溝堤岸道路拓寬」，總工程經費27.79億元，從著手規劃到、辦理土地徵收等，歷經挑戰，市民企盼4年餘，終於公開招標，23日第一次開標卻掛零，還得等時機再辦第二次招標。

彰化市區道路小，每逢假日要上國道1號，重要道路，都為之大塞，為了改善市區穿越性交通壅塞現象，並解決大埔截水溝兩岸堤防老舊、崩塌，縣府推動大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，做為彰化市南區外環道路系統，提升彰化市區東西向交通品質。

這項新建道路，將跨越國道1號和穿越台鐵等，工程龐大，歷經了前、後任縣長，得到營建署和交通部補助，舉辦多場公聽會，才完成設計，8月30日上網招標，卻因漲價和缺工，公共工程陷於流標的風暴潮中，廠商興趣缺缺，宣告流標。

縣府工務處表示，大埔截水溝堤岸道路拓寬，左岸道路起點為台19線彰水橋、右岸道路起點為大埔截水溝嘉農橋，往東穿越國道1號高速公路、縱貫鐵路、省道台1線、縣道137線、建國科技大學前，終點至彰化市中興路與介壽北路口，左岸路線長約4469公尺、寬約9公尺；右岸路線長約4037公尺、寬約9公尺，工期預計1485日。

工程還兼顧水岸景觀美化，並未減少土地徵收，要建造穿越箱涵、Ｕ型擋土牆、主線橋梁、聯絡道橋梁。其中，嘉農橋跨越國道1號和崙美橋設計鋼梁橋，另外有5座搭起聯繫橋梁採中空版梁橋構造。

工務處表示，這次工程給予條件「相當不錯」，若順利預定2025年底可和市民見面，卻還是流標了，目前邀標中，將視邀標情形再決定第二次招標的時間。