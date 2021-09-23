基隆公有銘傳立體停車場已使用數十年，水錦里長林國星反映設備經常故障，以及部分路段路面破損等，市長林右昌於基層訪視時表示，停車場機具設備已招標，並編列980萬預算進行修繕。

林國星指出，銘傳立體停車場年久失修，場內機械停車設備經常故障，里民上下班時，車子時常卡在停車場內，盼市府能盡速改善。

對此，林右昌說，該案市府交通處已編列980萬元預算，預計年底公告招標，要針對停車場機具設備進行修繕，完工之後將可大幅改善停車環境。交通處長蘇先知補充說明，修繕工程設計案在2月決標，目前正進行規畫設計作業。

另外，也有里長反映曲水街、獅球路37巷路面龜裂破損，影響人車安全，希望能夠全面刨舖；林右昌聽取里長及工務處報告後，立即指示工務處納入明年度的優先工程。

最後，林右昌也說，基隆目前已連續43天零確診，很感謝里長們在基層協助防疫工作，讓基隆即使在雙北的威脅之下，仍可以有傲人的防疫成績。