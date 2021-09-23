前總統馬英九卸任後，偶爾出現在一些場合仍引發關注。國民黨立委陳以信在臉書貼出一張馬英九背影的照片，並貼文表示，就算當過總統，搭高鐵也是要排隊，並指馬英九的背影，真沒有白頭髮。有網友則意外透露，「總統夫人(周美青)還搭606公共汽車，國民讓位還客氣不坐。」

陳以信22日在臉書貼文表示，就算當過總統，搭高鐵也是要排隊。不過一向只肯搭普通車廂，壓根沒搭過商務車廂，這樣節儉的前總統，真的了不起。陳以信強調，馬英九的背影，真沒有白頭髮。

網友紛紛表示，「馬總統的背影，還是一樣挺直，表示總統身體還是很好，一直是個中規中矩的人，為什麼下台後，被說的一無是處。」、「和現任相比，高下立判，是被輿論及對手鬥臭的。」、「我也跟過行程，他真的有他的堅持。」、「我心疼馬總統沒有好好享受總統的禮遇吃好住好，太節儉了。」、「我以為是賭神咧，看背影。」、「我搭高鐵遇過一次馬總統。」、「總統夫人還搭606公共汽車，國民讓位還客氣不坐。」

也有網友認為，「馬總統這樣穿好正式，會不會太熱呀。」、「喔！馬總統一向樸素穿，他今天是要去參加公祭才穿西裝。」、「好奇地問，怎沒隨扈，還是隨扈沒入鏡？」