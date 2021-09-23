公視新影集《四樓的天堂》由金獎導演陳芯宜、金鐘編劇樓一安共同聯手打造，集結包括影帝黃秋生、影后謝盈萱、金馬最佳新人范少勳等跨海台港金獎卡司。該劇講述人與人的關係、與自我療癒之道。范少勳跟影帝黃秋生在劇中大量對手戲，劇中拜黃秋生為師，學打坐、學推拿；范又周旋在二女黃姵嘉以及王真琳之間，與金鐘影后黃姵嘉首場戲就是兩人親密床戲，處處亮點。

黃秋生與范少勳兩人戲裡戲外亦師亦友，在現場號稱「最萌師徒檔」的二人，師傅黃秋生教導不手軟，該罵該嚴肅或該碎念的，黃秋生總是耐著性子樂於教導；徒弟范少勳雖常笑說自己笨、資質駑鈍，但是做筆記不輸人、勇於嘗試認真學習。范少勳也透露，師傅在台灣的時候也會帶他去吃好吃的料理，盡地主之誼。

范少勳（右）與黃姵嘉在《四樓的天堂》中有發洩慾望激情場面。（公視提供）

范少勳飾演被母拋棄、長年漫無目標流浪在街頭的街頭塗鴉畫家，角色的暗黑面及爆炸性的表演特別吸睛。他與金鐘影后黃姵嘉首場戲就是兩人親密床戲，呈現兩人內心複雜曖昧心境。范少勳說，「一開始跟姵嘉對戲很緊張，還好她是一個很直接的人，開拍前我們排練很多次，位置或姿勢、做好防護措施。我們都覺得『就直接來吧！』，表演上有種默契，互動也乾脆。」

拍攝時，黃姵嘉坐騎在范少勳身上、兩人肢體激烈碰撞；黃姵嘉嘗試觸碰范少勳的胸膛、想馴服他以證明彼此關係，但被因心結、身體不喜被碰觸的范少勳推開手、甚至手被固定身後，來回重複六七次。《四樓的天堂》於10月9日起，每周六晚上9時於公視首播。